Şenol Güneş’in ayrılması sonrasında takımın başına Abdullah Avcı’yı getirip teknik ekibi yenileyen Beşiktaş, takımdan ayrılacak ve gelecek futbolcularla birlikte yepyeni bir çehreye bürünecek. Öncelikle hücum hattını güçlendirme kararı alan siyah beyazlı yönetim, sağ ve sol kanatlara birer takviye yapmayı planlıyor. Transfer listesinin başında, sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü’nde 6 gol, 4 asist üreterek takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ABD’li sol kanat Tyler Boyd yer alıyor.

Lazovic’e 3 yıllık sözleşme teklif edildi

Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar, Boyd’un bonservisine sahip olan Guimaraes Kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. 2 milyon Euro isteyen Portekiz ekibine 1.7 milyon Euro teklif edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın özellikle istediği ve başka talipleri de olan ABD’li futbolcunun transferinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi diğer taraftan, İtalya’nın Genoa takımı ile sözleşmesi sona eren Sırp sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic’in transferini bitirmeye çalışıyor. 3 yıllık sözleşme teklifine ‘evet’ diyen 28 yaşındaki futbolcuyla ücret konusunda pazarlıklar sürüyor.

Kaynak: Hürriyet