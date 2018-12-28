Beşiktaş'ın Uruguaylı iki genç futbolcu Bruno Mendez ve Santiago Bellini'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Portekizli stoper Pepe ile yollarını ayıran, Vagner Love'ı da Brezilya'ya göndermeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar'ın bu iki futbolcunun yerini Mendez ve Bellini ile doldurmayı planladığı ifade edildi.

Futbolcuların menajeri Yalçın Zöhre, Beşiktaş'ın bu iki futbolcuya ilgisi olduğunu doğrularken Fransa ve Almanya'dan da transfer teklifleri aldıklarını açıkladı.

1999 doğumlu olan stoper Bruno Mendez, Uruguay Milli Takımı adına iki karşılaşmaya çıktı. Montevideo Wanderers forması giyen Mendez, kariyerinde 27 maça çıkarken 1 gol attı 3 asist yaptı, 7 sarı kart gördü.

1996 doğumlu santrfor Santiago Bellini de Montevideo Wanderers'da forma giyiyor. Genç forvet kariyerinde çıktığı 74 karşılaşmada 11 gol attı 7 de asist yaptı.