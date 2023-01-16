Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran Kara Kartal'da yönetim, takımı güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fernando için açıklama geldi

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, adı Beşiktaş ’la anılan oyuncuları Fernando ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Aziz, “Teklif geldiğine dair benim bilgim yok. Nasıl alacaklar ki Fernando’yu? Opsiyonu ve1,5 milyon Euro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermeyi de düşünmüyoruz” diyerek Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrolarında tutacaklarını söyledi.





Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Wout Weghorst'un yerini doldurmak için çalışmada bulunan idareciler, savunma için de temaslarını sürdürüyor.

Tormena için ikinci ret!

Kartal, bu doğrultuda Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Yapılan ilk görüşmede 2 milyon Euro’luk teklifi geri çevrilen Beşiktaş, Braga’ya 3 milyon Euro’luk yeni bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon Euro’nun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi bu teklife de olumsuz yanıt verdi. Braga ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 kez fileleri havalandırdı.

Bütçe, 2 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar'ın son olarak gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi. Üçlü savunmada sol stoper olarak görev yapmasının yanı sıra sol bek hattında da forma giyebilen ayrıca orta sahanın solunda da oynayabilen çok yönlü oyuncu için Çizme ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi. İsviçre Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da oynayan Rodriguez için Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı bildirildi.

Gökmen Özcan







