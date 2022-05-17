Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda medyasından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Golcü adayları arasında Adam Buksa ve Alexander Sörloth olan Kara Kartal Hollandalı yıldızla da ilgileniyor.

Hollanda medyasından RTV Drenthe'nin haberine göre Beşiktaş, Hollandalı golcü Bas Dost ile yakından ilgileniyor. Bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 34 mücadelede rakip fileleri 14 kez sarsan Hollandalı futbolcu, uzun boyu sebebiyle hava toplarında oldukça etkili bir santfror...

Bas Dost, Club Brugge formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp 14 golle oynadı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Wolfsburg, Sporting Lizbon ve Eintracht Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Bas Dost, 18 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi. 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Bas Dost için şimdiye kadar 32.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Yıldız oyuncu 2021 yılında E.Frankfurt'tan Club Brugge'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. (Takvim)