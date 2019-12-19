Beşiktaş, Ajdin Hasic’te yaşanan 2 milyon euroluk imza parası krizini çözmek için resmen düğmeye basıyor.

Siyah-beyazlıların sezon başında Dinamo Zagreb genç takımından büyük umutlarla transfer ettiği yetenekli oyuncu yaklaşık 6 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Beşiktaş, 7 Ekim’de 18 yaşına giren Bosna Hersekli oyuncu ile 2 ay önce uluslararası profesyonel sözleşme yapma hakkı kazanmıştı. Ancak eski yönetimin Hasic’e 2 milyon euro imza parası ödeme garantisi vermesi ve bunu resmiyete de dökmesi tüm planları alt üst etti.

Anlaşmaya yakınlar

Siyah-beyazlı yönetimin, Hasic’le daha önce yapılan sözleşmedeki 2 milyon euroluk imza parası maddesini tamamen kaldırmaya çalıştığı öğrenildi.

Genç oyuncunun ise belli bir miktar ödeme karşılığında bu maddenin kaldırılmasını kabul ettiği belirtildi. Hasic’le önümüzdeki hafta bir araya gelecek olan futbol şubesi yöneticilerinin, genç oyuncuyla ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

Beşiktaş’ın, 10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Bosna Hersekli futbolcuya uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, geleceği parlak olan ve antrenmanlardaki performansıyla Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın beğenisini kazanan Ajdin Hasic’i düzenli oynaması için yarım sezonluğuna kiralamak istediği de belirlendi. Buna göre maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncuyla en kısa sürede 4 veya 5 yıllık profesyonel sözleşme yapılacak. Hasic ara transfer döneminde de deneyim kazanması adına sürekli forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralık gönderilecek. (Skorer)