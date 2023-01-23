Yukatel Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş 'ta yüzler gülüyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da sürüyor.

Yönetimin öncelikli hedefi orta sahaya takviye yapmak...

Teknik direktör Şenol Güneş'te bu bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Birçok aday arasından en güçlü isim Arabam.com Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic.

Geçtiğimiz günlerde Konya ekibinin kapısını çalan siyah-beyazlıların 2.5 milyon avroluk ilk teklifi yetersiz bulunmuştu.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, yapacağı yeni teklifle Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Hadziahmetovic'e Türkiye’den ve yurt dışından birçok teklif olması transferi zorlaştırıyor.

Beşiktaş, diğer alternatifler üzerine de çalışmalarına devam ediyor.



