Süper Lig'de son olarak deplasmanda Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Weghorst ve Montero'nun ayrılışıyla forvet ve savunmaya takviye yapmayı düşünen Siyah-Beyazlılar, Gedson'un yanına da en az bir orta saha transferi yapmayı düşünüyor. Süper Lig yıldızını gözüne kestiren Kara Kartal resmi teklifini de iletmiş ancak reddedilmişti. Siyah-Beyazlılar teklifini revize etti. İşte haberin ayrıntıları...

MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I AÇIKLADI

Savunmaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, kariyerine Rusya'nın Rostov takımında devam eden, Boşnak oyuncu Dennis Hadzikadunic'i takip ediyor. Oyuncunun menajeri Walid Fouar, Rus RB Sport'a yaptığı açıklamada, oyuncuyu isteyen kulüplerin arasında siyah-beyazlıların da olduğunu ifade etti. Faour ayrıca, 24 yaşındaki oyuncuyu Schalke 04, Feyenoord ve Juventus'un da izlediğini aktardı.

RAKİP ANKARAGÜCÜ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Kartal’da hedef, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak. Eryaman Stadı’nda saat 17.45’te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig ’de karşılaşmış ve Ankara’daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Beşiktaş’ta bu karşılaşmada; Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Emre Can Uzunhan ve Dele Alli gibi yedek kadrodaki isimlerin şans bulması bekleniyor.

AL-AHLY, JACKSON MULEKA'NIN PEŞİNDE

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jakcson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti. Al-Ahly Kulübü'nün Demokratik Kongolu forvetin transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi. Al-Ahly Futbol Şirketi Başkanı Adly Al-Qai, Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı.

HADZİAHMETOVİC ISRARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon Euro bonservis teklifi yapılan Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önermişti.

RAKİP YİNE BURNLEY

Siyah-beyazlılar, daha önce Burnley'den Wout Weghorst'u transfer etmiş ve Jackson Muleka için de geçen yaz iki kulüp karşı karşıya gelmişti. Taraflar bu kez de Amir Hadziahmetovic için yarışta... Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon Euro'ya çıkardı.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU, MUKAVELE UZATMIYOR

Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon Euro'ya çıkaracağı belirtildi. Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon Euro'dan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor. (Sabah)



