Japon news.nifty.com sitesi, Beşiktaş’la ismi anılan Shinji Kagawa ile bir röportaj yaptı. Dortmund’da fazla oynama şansı bulamayan Kagawa ocak ayında transferine sıcak baktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 5 ay sonra Japonya’ya döndüm ve rahatlamayla birlikte neşe hissettim. Şubat ayında sol ayak bileğimden yaralandım ve hemen kulübe dahil olamadım. Geçen yıl sakatlık yüzünden forma rekabetinden uzak kaldım. Son 3 ay boyunca mükemmel durumda olmama rağmen dikkate alınmamak, oynatılmamak gerçekten benim için çok aşağılayıcıydı.

İSPANYA’DAN İSTEYEN YOK

Ocak ayında transfer için İspanyol ekipleriyle ismim geçiyor. Ama İspanya’dan henüz beni isteyen bir kulüp yok. Bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Ancak esas nokta şu ki ayrılmak istiyorum ve bir sonraki adresimde tekrar şansımı denemeyi hedefliyorum. Futbol sahnesinde kalmaya devam edeceğim. 3 ay sonra 30 yaşında olacağım. Bu transfer, Avrupa’nın üst liglerinde oynamak için son şansım. Ancak İspanya’da yine yedek kalabilirim ve bu Japonya Milli Takı- mı’na geri dönüş ihtimalimin gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Bir sonraki Dünya Kupası için 4 yılım var. 4 yıl sonra Katar’da olmak istiyorum. Bunun için de yeni bir takımda kendimi göstermeliyim.

DOĞRU SEÇİMİ YAPMAK ZORUNDA

Kagawa’nın bu açıklamalarından sonra haberde yer verilen değerlendirmede ise şu ifadeler kullanıldı: Türkiye’den Beşiktaş Kagawa’ya sıcak gözle bakıyor. Bu transfer söylentisi defalarca gündeme geldi. İspanya’yı değil, Türkiye’yi seçmesi daha olumlu olabilir. Aslında Yuto Nagatamo, Türkiye’de Galatasaray’a gitti ve eski ışıltılı günlerine geri döndü. Geç- miş tecrübelere bakılırsa futbolcuların oyun seviyesini yalnızca sürekli oynaması artırıyor. Kagawa, İspanya’ya gitse de oynama ihtimali bir hayli düşük. Her durumda kapsamlı bir analiz yaparak, doğru tercihi yapmalı. Bu, kariyeri için çok önemli. (Akşam)