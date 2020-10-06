Geçen sezonun ardından kadrosunda büyük bir değişim yaşanan Siyah-Beyazlılar, transferin son gününde 1 ismi daha kadrosuna kattı. Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’nin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’i takımına kazandırdı. 28 yaşındaki futbolcuyu dün sabah saatlerinde İstanbul’a getiren yönetim, başarılı ismi 1 yıllığına kiraladı. Türkiye’ye adım atmasının ardından bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 1,82’lik futbolcu, ardından Vodafone Park’a gelip kulüp idarecileriyle birlikte imzayı attı.

İlk idmanına yarın çıkacak

Sağ kanat bölgesineyle birlikte görev verilmesi halinde forvet hattında da görev yapabilen deneyimli futbolcu, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da kiralık olarak forma giymişti. Çizme temsilcisinde 21 mücadelede süre alıp 1 gol ve bir asistle oynayan Ghezzal; Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd’tan oluşan kanat bölgesi oyuncularıyla mücadele edip formayı kapmaya çalışacak. Takımın 2 gün izinli olması sebebiyle Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlılar’la ilk idmanına yarın çıkacak.





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‘Olmak istediğim yer’

Rachid Ghezzal’in yaptığı ilk açıklamalar şu şekilde: “Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. İyi bir teknik direktöre sahip olmak da önemlidir. Ancak tüm bunların yanında en önemlisi taraftardır. 3.5 sene önce Beşiktaş’ın evi Vodafone Park’ta bir Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşması için geldim. Karşımızda iyi bir takım vardı ama her şeyden önce sahada takım arkadaşlarımı duymamı engelleyen ve tüm takımı korkutan bir taraftar vardı. Tüm bunları yaşamak zorken, penaltı için de topun başına geldim. O an o stadyum hiç olmak istemediğim bir yerdi, ancak şimdi en çok olmak istediğim yer"