Süper Lig ’de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya hazırlanan Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de ismi gündeme gelen, ancak 18 yaşından küçük olduğu için transferini gerçekleştiremediği Besar Gudjufi’de mutlu sona ulaştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Kuzey Makedonya’da U19’da gol karıl olan oyuncunun transferini 80 bin Euro’ya bitirdi. Gudjufi ile 5 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.

Kampa gidecekler

İkinci hamle Badra Cisse için oldu. Geçtiğimiz yıl Kartal’ın alt yapısına katılan ve UEFA Gençlik Ligi’yle U19 Ligi’nde Beşiktaş forması giyen 19 yaşındaki Fildişili’nin A takımda oynaması için gerekli izin alındı. Valerien Ismael’in Trabzon maçı öncesi A Takımı’la idmana çıkardığı Badra’nın bonservisi için yetiştiği takıma 150 bin Euro ödendi. Ismael’in iki oyuncuyu da kampa götüreceği öğrenildi.

Süleyman Hatısaru