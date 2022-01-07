Alt yapıdan yetişen ve son dönemde sergiledikleri futbolla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş 'ın gençleri yönetimin yüzünü güldürdü.

236 günde 3 kupa kazanan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı performanslarıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz son dönemdeki istikrarıyla dikkati çekiyor. Geçen sene şampiyonluk yaşayan ikili, bu sezon da kadronun vazgeçilmezi durumundalar.

Beşiktaş’ın genç stoperi Serdar Saatçı da daha fazla şans bulmaya başlayan altyapı oyunculardan biri oldu. Geçen sezon sadece bir Türkiye Kupası mücadelesinde süre alan Serdar, bu sezon ise 4 lig, birer Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Beşiktaş altyapısının yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Süper Kupa’da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Antalyaspor maçının 80. dakikasında Kenan Karaman’ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, sağ kanatta takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu.



