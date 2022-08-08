Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra Wolverhampton’dan Romain Saiss’i kadrosuna katan ve bir stoper takviyesi daha planlayan Beşiktaş 'ta gündem Meksika'da Club Tijuana forması giyen Victor Guzman.

ESPN'de yer alan habere göre Beşiktaş, 20 yaşındaki Meksikalı stoper Victor Guzman ile ilgileniyor ancak Siyah-Beyazlı ekip futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

Avrupa'da oynamak istiyor

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre ise Guzman, Avrupa'dan kendisine yönelik bir teklif olup olmadığı hakkında bir bilgisinin olmadığını ancak kariyeri için iyi bir basamak olabileceğini dile getirdi.

Ayrıca genç futbolcu, takımının Toluca'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından, "Tüm Meksikalıların hayali Avrupa'da oynamak ve ben de bir noktada orada olmak istiyorum." ifadelerini sarf etti.



