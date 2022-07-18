Gelecek sezon için çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş , bir yandan da transfer hamlelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gana basınında yer alan habere göre Beşitaş bu yaz transfer döneminde Daniel Amartey'i kadrosuna katmak istiyor.

Yıllık 2 milyon Euro

Haberin detaylarında Amartey'in Leicester City için önemli bir oyuncu olduğunun altı çizilirken buna rağmen Siyah-Beyazlı ekibin, 27 yaşındaki stopere yıllık 2 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Amartey'in bu yıl içinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Gana'nın kadrosunda yer alması bekleniyor.

2016 yılında Leicester City'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu 41 kez Gana Milli Takımı'nın da formasını giymişti. Amartey geçtiğimiz sezon ise Premier Lig'de 39 maçta görev yapmış 1 kez de gol atma başarısı göstermişti.



