Beşiktaş'a Gaitan teklifi! Son karar Abdullah Avcı'nın...

Ljajic’in kötü performansı sonrası arayışlara giren Beşiktaş’a bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız Gaitan, menajeri tarafından teklif edildi... Son kararı Abdullah Avcı verecek.

02 Ocak 2020, Perşembe 09:12
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Beşiktaş'a Gaitan teklifi! Son karar Abdullah Avcı'nın...

Sezonun ilk yarısında Adem Ljajic başta olmak üzere ofansif futbolcularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş transfer arayışlarına başlamıştı. Gelen bilgilere göre, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah- Beyazlılar'ın gündemine girdi.

Son olarak ABD kulübü Chicago Fire formasını giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yıldızın menajerinin futbolcusunu Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Gaitan konusunda son kararı Abdullah Avcı verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayan Gaitan'ın sol ayağı çok etkili.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Çok önemli bir kariyere sahip olan Nicolas Gaitan, Fenerbahçe'ye de teklif edilmiş ancak Ersun Yanal ve Comolli'den olumsuz yanıt gelmişti.

Kaynak: Takvim

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