Beşiktaş Kulübü, İsveç’e taraftar götürmezken, siyah-beyazlılar takımlarını yine yalnız bırakmadı. Forma giymeden stada gelen taraftarlar tezahüratlarla Kartal’a destek olmaya çalıştı.

Dostluk yemeği

Malmö Kulübü karşılaşma öncesi Beşiktaşlı yöneticileri dostluk yemeğinde ağırladı. Siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetici Melih Aydoğdu’nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da yemekte yer aldı.

Büyükelçi tribünde

Malmö ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izleyenler arasında Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da vardı. Büyükelçi Yunt müsabakayı protokol tribününden takip etti.

(Sabah)