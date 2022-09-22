Süper Lig ’de son 2 maçında Başakşehir’e kaybeden ve ardından İstanbulspor’la da berabere kalarak 5 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş 'ta gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Ligin 8. haftasında Siyah Beyazlı ekip sahasında Sarı Lacivertliler'i ağırlayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara çıkmayan Dele Alli bugün takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun derbide sahada olacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Rachid Ghezzal'ın ise idmana çıkmadığı ortaya çıktı.





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Orta sahada yeni kurgu

Takımdaki sakatlıklar sebebiyle sezon başında takımın orta alanında; Gedson Fernandes ve Salih Uçan’la birlikte Kartal Kayra ve Berkay Vardar gibi isimleri deneyen Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Josef de Souza’yı sahaya sürmüştü. Fenerbahçe derbisinin özellikle orta alanda yoğun rekabetli geçeceğini düşünen Fransız teknik adam, Brezilyalı futbolcuyu orta alanın merkezinde görevlendirmeyi planlıyor. Ismael’in, performansından memnun olduğu Salih’i bu maçta da oynatmayı düşündüğü, idman eksiğini kapatması halinde Gedson’un yerine Dele Alli’yi de Fenerbahçe karşısında oynatmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Derbi rekabeti

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan geldi. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Orhan Yıldırım







