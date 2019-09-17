Beşiktaş’ın eski sporcuları, dün teknik direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri’nde eski sporcularımızdan; Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin Doğan Timur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş’ı ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette eski sporcularımız, Avcı’ya başarı dileklerinde bulundu ve çiçek takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi” denildi.







