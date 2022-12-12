Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı. Dün oynanan Westerlo maçında forma giyen isimler salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve istasyon koşuları ile başladıkları antrenmana; pas, taktik çalışması, şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-Beyazlılar'da Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmişti. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştı. Genç futbolcu hastalığını atlattı ve bugün maskeyle çalışmalara katıldı.



