Spor Toto Süper Lig ’e iddialı bir giriş yapan Beşiktaş , 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sıralamada zirveye çıkmıştı. Ancak peş peşe gelen sakatlıkların ardından takımda tempo düşerken Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet de Kara Kartal’ın özgüveninde kırılma yaşatmıştı. Sonrasında Milli araya İstanbulspor beraberliğiyle giren Beşiktaş, dev derbide de Fenerbahçe ’yle berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkarmıştı.





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Takımın son 3 maçta 7 puan bırakıp zirve yarışında geri planda kalması teknik ekibi üzerken Rachid Ghezzal’ın 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelmesi takımda sevinç yarattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in, cumartesi günü Giresunspor’la deplasmanda oynanacak mücadelede Rachid Ghezzal’ı ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.





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Yoğun program...

Kara Kartal’da Ghezzal’a ek olarak bir müjde de Kevin N’Koudou’dan geldi. Milli takımdan sakat dönen ve adalesinde ödem bulunan tecrübeli kanat oyuncusu, yoğun bir tedavinin ardından dün çalışmalara başladı. Başarılı oyuncu, bireysel olarak antrenmanlara startı verdi. Giresunspor karşılaşmasına kısa bir süre kala N’Koudou’nun durumunu yakından takip eden teknik direktör Valerien Ismael’in, yetişmesi halinde yıldız futbolcuyu ilk 11’de görevlendirme ihtimalinin olduğu kaydedildi.