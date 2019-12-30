Beşiktaş’a Efe Bezci’den 54 milyon TL

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetimindeki en genç yönetici olan iş insanı Efe Bezci’nin, yeni ekipten kulübe en çok mali kaynak aktaran isim olduğu ortaya çıktı...

29 yaşındaki Bezci’nin, kulüpteki mali sorunları aşmak için kaynak arayışında bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi’ye kulüp için bu konuda 8 milyon Euro’luk (53.3 milyon TL) borç verdiği kaydedildi.

Beşiktaş’taki görevine ek olarak Gayrımenkul şirketi BESA Grup’ta da yönetim kurulu üyesi olan Efe Bezci, Ankara Ticaret Odası üyeliği de yapıyor.