Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaşacağı Malmö maçı hazırlıklarına başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

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Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, yarın izin yapacak ve hazırlıklarına Pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.