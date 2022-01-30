Siyah-Beyazlılar’ın Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde yapılan sabah antrenmanının 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapıldı. Sakatlığını atlatan Valentin Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı. Fransız sağ bek, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı.

Rosier: Gerçekçi bir hedef olabilir

Siyah-Beyazlılar’ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, lig yarışında geride kaldıkları sebebiyle üzgün olduklarını söyledi. Başarılı sağ bek, Futbol Arena’ya yaptığı özel açıklamada ligin kalan bölümü için hedeflerini anlattı. Rosier, “Bu sezon ikincilik bizim için gerçekçi bir hedef olabilir” dedi.