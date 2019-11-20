Süper Lig’in 12. haftasında Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Atiba Hutchinson’ın katılmadığı aktarıldı. Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.