Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Dorukhan Toköz takımdan ayrı koşu yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız antrenmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncularımız ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.