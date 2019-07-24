Beşiktaş sonunda İtalya Serie A ekibi Udinese'nin Dorukhan Toköz inadını kırdı.

İtalyan kulübü uzun süredir siyah-beyazlıların genç yıldızını transfer etmek için yoğun bir çalışma içindeydi. Pazarlıklar 5 milyon avrodan başladı ancak siyah-beyazlı yönetim 10 milyon avroda direttikçe İtalya'nın siyah-beyazlı kulübü teklifini yavaş yavaş artırmaya başlamıştı. Udinese dün son hamlesini yaptı ve çok istediği Dorukhan için 8 milyon avroya çıktı. Beşiktaşlı idareciler bu teklifi de yetersiz bulduklarını bildirince İtalyanlar teşekkür ederek masadan kalktı. Udinese'nin dün yaşanan bu son gelişmelerin ardından Dorukhan Toköz defterini tamamen kapattığı öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)