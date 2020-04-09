Beşiktaş Kulübü eski doktoru Sarper Çetinkaya, açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın son durumuyla ilgili de konuşan Çetinkaya "Dorukhan, koronavirüs krizi olmasaydı takımla birlikte normal antrenmanını yapıyor olacaktı" ifadelerini kullandı.

İşte Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar:

Bir oyuncunun transferi öncesi ve sırasında yapılan sağlık kontrolleri hakkındaki aşamaları anlatan Sarper Çetinkaya, bu nedenle engel olduğu transferlerin de yaşandığını açıkladı:

TRANSFERİNİ İPTAL ETTİRDİĞİMİZ OYUNCULAR OLDU

“Herhangi bir oyuncu kulübe transferi geldiği zaman kontrolleri yapıldığında her şeyine bakılıyor ve ortopedik muayenesi de yapılıyor. Geçmişle ilgili bütün sakatlık araştırmaları yapılıyor. Resmi kaynaklardan araştırıyoruz. Bazı internet siteleri var, oradan inceleme yapılıyor. Ama oralarda bazı sakatlıklar yanlış yansıtılmış olabiliyor. Kulüp doktorundan bilgi alamazsın, onlar da gizler. Basit sakatlıkları söylerler ama ciddi sakatlıkları söylemezler. İnternet ortamında araştırıyoruz ya da oradan daha önce çalışıp da ayrılmış bir personel varsa onlardan bilgi almaya çalışıyoruz. Kayıtlarda olmayan şeyleri çıkarıyoruz. Ciddi muayenesi yapılıyor. Bütün eklemler ve kaslar muayene edildikten sonra şüphe duyuluyorsa ek tetkikler istiyoruz. Bir şeyler bulursak başka testler daha yapıyoruz ve engel olup olmadığına bakıyoruz. Bazen kiralık transferler geliyor. ‘1-2 sene yüksek performansta oynar’ rapor verdiğimiz sakatlıklar çıkabiliyor. Bonservisle alınacaksa, ‘Sonraki dönemde sorun çıkartabilir. Verimi düşecektir, maç sayısı azalacaktır’ diyoruz ve buna göre karar veriliyor. Kısa ve uzun vadede projeksiyon yapıyoruz. Bu nedenle transferini iptal ettirdiğimiz oyuncularla karşılaştık. İsimleri söylemeyeyim. Sakatlıkları hiç olmayıp başka yerden öğrendiğimiz sakatlıkları olan oyuncular da vardı. Bir oyuncunun transferi bazen 15-20 milyon Euro’ları bulabiliyor. ‘Sorun yok’ deyip bir sene sonra önceki dönemlerinden bir arıza çıkarsa sorumluluk, vebal bizim üzerimize olur. Mümkün olduğunca önce kulübün çıkarlarına, sonra da oyuncunun sağlığına dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.

Dorukhan Toköz’ün ameliyatını gerçekleştiren Çetinkaya, oyuncunun sahalara dönüş tarihi konusunda ise şunları söyledi:

BU DÖNEMDE OYNAYACAK DURUMDAYDI

“Dorukhan, koronavirüs krizi olmasaydı takımla birlikte normal antrenmanını yapıyor olacaktı. Teknik kadro da antrenmandaki durumuna göre kadroya alıp almama kararı verip o program izlenecekti. Ancak şu anda her şey durdu. Yoksa bu dönemde oynayacak durumdaydı” ifadelerini kullandı.

(Ortacizgi)