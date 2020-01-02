Beşiktaş'a Dorukhan müjdesi

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sahalara dönmeye hazırlanıyor. Geçirdiği sakatlık nedeniye formasından 3 aydır uzak kalan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısında takımındaki yerini alacak.

02 Ocak 2020, Perşembe 13:42
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Beşiktaş'a Dorukhan müjdesi

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya’da başlayacak olan Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.

Siyah beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan'ın tedavisinde son aşamaya geçildi.

Antalya kampına katılacak olan miili futbolcunun 1 ay içinde hazır hale gelmesi planlanıyor. Şubat ayında yapılacak son kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, 23 yaşındaki oyuncu 4 aylık aranın ardından formasına kavuşacak.

Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 8 maça çıktı. (Ntv Spor)


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