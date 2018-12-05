’Beşiktaş’a dönmek isterim’

Siyah-Beyazlılar’da 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapan Marcelo Guedes, 2 yıl önce 7 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Lyon’a transfer olmuştu.

05 Aralık 2018, Çarşamba 05:57
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’Beşiktaş’a dönmek isterim’

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’taki günlerini ve gelecek planlarını Haber Global’den Melike Çelik’e anlattı. Brezilyalı savunmacı, “Beşiktaş’tan ayrıldığıma pişman değilim. Beşiktaş’tan işimi layıkıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldım” dedi. 31 yaşındaki Marcelo, “Beşiktaş’a dönme şansım olsaydı bunu çok isterdim. Oradaki herkesle harika vakit geçirdim iki yıl boyunca. İstanbul’u çok özlüyorum. Umarım ileride dönme şansım olur” diye konuştu.

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