Koronavirüsü salgını döneminde alacaklarını gerekçe göstererek ayrılan Loris Karius'un yerine Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı. Serie A ekiplerinden Roma'ya 2018-19 sezonunda Alisson Becker'in yerine transfer olan ve bu sezonu Cagliari'de kiralık olarak bitecek İsveçli kaleci Olsen, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

Beşiktaş'ın 1.96'lık İsveçli Milli kaleci ile kiralık olarak anlaşma yapacağı gelen bilgiler arasında..Oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar arasında ise Portekiz ekibi Sporting'in adı ön plana çıkıyor.

36 kez A Milli olan Robin Olsen, bu sezon 18 maça çıktı. Olsen daha önce Malmö ile İsveç'te ve Kopenhag ile Danimarka'da lig şampiyonluğu yaşamıştı.







