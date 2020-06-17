Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Teklif yapacaklar

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için Siyah-Beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

17 Haziran 2020, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! Teklif yapacaklar

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada gösterdiği performansın ardından paylaşılamıyor.

2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kanadalı golcünün son talibi ise Rusya'dan oldu.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin için siyah-beyazlı kulübe en kısa sürede teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takıma 2018 yılının ocak ayında Orlando City'den gelen 25 yaşındaki Jamaika asıllı yıldız isim, bu sezon Belçika Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle oynadı. (Takvim)

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