Sergen Yalçın ile büyük bir çıkış yakalayan ve kariyerinin en çok gol attığı ve asist yaptığı sezonunu geçiren Kanadalı futbolcu Larin, sonraki sezon ise büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve sözleşmesinin bitmesiyle Club Brugge'e bedelsiz transfer olmuştu. Beşiktaş 'a Larin'den müjde geldi. İşte detaylar...









Cenk Tosun geri dönüyor!

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz, deneyimli golcüyü yakından takip ediyor. Alman teknik adamın, Cenk Tosun’u 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya ve 19 Kasım’da Gaziantep’te Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor. A Milli Takım formasıyla 45 maça çıkan 31 yaşındaki Cenk’in 18 golü bulunuyor.

Sergen Yalçın: Biz daha çok kupa kazanırız!

Siyah-Beyazlılar'ın eski hocası Sergen Yalçın uzun süren sessizliğini bozdu. Beşiktaş'ın son şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın, '"Beşiktaş'ı şampiyon yapmayı, başarı olarak görmüyorum. Bir büyük takımı şampiyon yapmak, çok büyük bir başarı değildir. Önemli olan, nasıl şampiyon yaptığın. Kulübü ne kadar korudun, ekonomiyi ne yaptın, genç oyuncularla ilgili ne yaptın? Bonservisli 1 oyuncu bile almadık, Ghezzal’a kiralama bedeli bile vermedik. Benim başarım bu. Ayrıca biz, daha çok şampiyonluk ve kupa kazanırız. Bunu da yazın. 10 sene sonra tekrar konuşuruz bu konuyu' dedi.









Ismael'den ilk açıklama

Beşiktaş ’taki sportif direktörlük görevine devam eden Kazancı, “Valerien Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Ismael ile maçın ardından konuştum. Kendisi, ‘Devre arasında lig lideriydik. Maç bitiminde 6. sıraya geriledik. Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam. Futbol bu... Bazen çok istersiniz ama bazı şeyleri değiştiremezsiniz” ifadelerini kullandı” dedi.

Larin müjdesi

Beşiktaş, Cyle Larin'den Dünya Kupası geliri elde edecek. FIFA, Larin'in Kanada Milli Takımı kadrosunda yer alması halinde Siyah-Beyazlılara da ödeme yapacak.

Beşiktaş, bu sezon başında Club Brugge'a transfer olan Cyle Larin'den gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA, Dünya Kupası Elemeleri döneminde siyah beyazlı formayı giyen Kanadalı oyuncu için Beşiktaş'a da ödeme yapacak.

Listede 4 futbolcu daha var

Kanada kadrosunda olması beklenen Larin için Club Brugge'un yanı sıra Siyah-Beyazlılar da FIFA'nın kulüpler için yapacağı günlük ödemeden pay sahibi olacak. FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuva süresince her oyuncu için kulüplere günlük 10 bin Dolar ödeyecek. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın Kanada, Romain Saiss'in Fas, Kevin N'Koudou'nun Kamerun ve Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'dan yer alması bekleniyor. (NTVSpor)







