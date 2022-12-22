Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, özellikle stoper hattını güçlendirmek için yoğun mesaide bulunuyor. İdareciler, hem kendi belirledikleri liste üzerinden hem de kulübe önerilen isimler üzerinden çalışmalarını yürütüyor.

Felipe için rakam belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, Atletico Madrid forması giyen Felipe için girişimde bulunmuştu. 33 yaşındaki stoper, Siyah-Beyazlı kulübün öncelikleri arasında. İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı stoper için yapılacak teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş Yönetimi’nin, Felipe için La Liga ekibine 500 bin Euro önereceği öğrenildi.





Önerilen iki futbolcu belli oldu

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine gelen son 2 futbolcu da belli oldu. Trabzonspor ’da başarılı bir görüntü sergiledikten sonra sakatlığı sebebiyle gönderilen 28 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Ie ve Manchester City, Valencia gibi kulüplerin formasını giyip son Saint-Etienne macerası sonrasında boşa çıkan Eliaquim Mangala Beşiktaş’a önerildi.

Kararı Güneş verecek

Bu iki futbolcunun durumuyla ilgili olarak öneride bulunan temsilcilerden detaylı sağlık raporu isteyen idareciler, bununla beraber gelecek mali taleplere göre hareket edecek. Stoper hattında yenilik için çalışmada bulunan yönetimin, ayrılıklar olması halinde ve şartların uyması durumunda 2 futbolcuya da Beşiktaş forması giydirme ihtimali bulunuyor. İki oyuncu konusunda temaslarını sürdüren yönetim, finalde teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp deneyimli teknik adamın karar vermesini bekleyecek.

Bonservisine 45 milyon Euro ödendi

Eliaquim Mangala, futbola başladığı Standard Liege’den 2011 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Porto’nun yolunu tutmuştu. 2015’te de Portekiz ekibinden 45 milyon Euro karşılığında Manchester City’ye geçiş yapan Mangala; Valencia ve Everton’da kiralık oynayıp son olarak Saint-Etienne’de forma giydikten sonra geçen yaz başında boşa çıkmıştı. 1,87’lik stoper, sol ayaklı ve savunma ikilisinin solunda görev yapıyor.





Sözleşmesi fesh edilmişti!

Edgar Ie, Trabzonspor’da kiralık olarak görev yaptığı dönemlerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti. Özellikle Vitor Hugo’yla iyi bir savunma ikilisi olan 28 yaşındaki futbolcu, Altay maçında sağ dizindeki çapraz bağların kopması sonrasında sahalardan uzun bir süre uzak kalmıştı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi bu durum sebebiyle fesh edilmişti. Bir süredir boşta bulunan Ie’nin göreve hazır durumda olduğu bildirildi.

Orhan Yıldırım



