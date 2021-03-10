Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, basına kapalı olarak yapıldı ve 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Gollerin ardından sakatlanmıştı

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Gençlerbirliği mücadelesinde attığı gollerin ardından dizinden sakatlandığı açıklanan Cenk, yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalmıştı. Tedavisi süren Milli golcünün Başakşehir maçında riske edilmemesi, Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye saklanması bekleniyor.



