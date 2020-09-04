Kaliteli bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Jose Callejon önerildi. İtalyan ekibi Napoli’den ayrılan ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın onay verdi. Yönetim de tecrübeli oyuncunun, 2016’da Barcelona’dan takıma katılan 2019’da ayrılan Adriano etkisi yapabileceği görüşünde birleşti. Bunun üzerine temaslar başlarken, yıldız futbolcunun da İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. En kısa zamanda resmi temasların başlaması bekleniyor