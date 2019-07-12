Beşiktaş’a büyük onur

Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Camaing Agency & Brand Of The Year’da, yılın spor markası belirlendi.

Markaların yaratıcılık ve kampanyalarının yanı sıra bütünsel olarak yıl boyunca elde ettikleri başarıların da göz önüne alındığı ödüllerde, tüm dünyada ses getiren kampanyalarıyla da öne çıkan Beşiktaş, ‘Spor Takımları & Kulüpleri’ kategorisinde ‘Yılın Spor Markası’ oldu.

Ödülü, Siyah- Beyazlılar’da Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu aldı.