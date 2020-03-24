Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny’ önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Karius, Rebocho ve Diaby, istikrarsız performans sebebiyle, Elneny de sözleşmesinde kulübü Arsenal’in belirlediği 18 milyon Euro’luk satın alma maddesi nedeniyle zorunlu olarak gönderilecek. Bu 4 oyuncunun ayrılığı sonrasında kulüp bütçesinde 6 milyon Euro’luk yer açılacak. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla yapılacak yeni kontratlar, şu andaki maaşlarından daha düşük olacak.