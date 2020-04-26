Sezon sonunda İsviçre temsilcisi Basel ile kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun menacerliğini üstlenen babası Angel Bua, "Birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor ancak şu an somut bir sonuca ulaşamadık" dedi. İsviçre basınında çıkan haberlerde, tecrübeli oyuncunun transferi için Beşiktaş ve Yunan ekibi Olimpiakos'un ısrarcı olduğu kaydedildi. Bu sezon 10 gol, 8 asistlik performansıyla yıldızlaşan Bua'nın bonservis bedelinin olmaması transferi cazip kılıyor.