Süper Lig’de 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü’yle karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan dün bir sakatlık haberi daha geldi. Takımın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz’in, sağ bacak arka adalesinden sakatlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Eksik sayısı 4’e çıktı

Bu gelişme sonrasında Kara Kartal’da sakatlığı bulunan oyuncu sayısı 4’e çıktı. Kara Kartal’da sakatlıkları süren; Oğuzhan Özyakup, Kevin N’Koudou ve Dorukhan Toköz’ün de cumartesi günü görev yapması beklenmiyor. Ek olarak Ruiz’in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun sakatlığından dolayı; Ankaragücü, Braga ve Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamayacağı bildirildi.