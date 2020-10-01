Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek Siyah-Beyazlılar, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından dün yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson, problemini atlatmasının ardından dünkü idmana katıldı.

Kulüp, işi bitirdi

Al Ahli’den takıma kazandırılan Josef de Souza’nın eski kulübüyle yaşadığı sorunlar sebebiyle bir türlü lisansı çıkarılamamıştı. Brezilyalı futbolcunun konuyu halledememesi sonrasında devreye giren kulüp, önceki gün sorunu çözüp lisansı çıkardı. Pazar günkü Gençlerbirliği maçı öncesinde orta sahasındaki 2 önemli ismi kullanabilecek duruma gelen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, üst üste 2 pozitif gelişme sonrasında keyfinin yerine geldiği bildirildi.

Güven'in gözü formada

Beşiktaş’ın genç golcüsü Güven Yalçın, Vincent Aboubakar’ın transfer edilmesi ve Cyle Larin’in de kiralıktan dönmesi sebebiyle takımda bir anda üçüncü forvet konumuna gerilemişti. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girip formayı kapan Güven, pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında da sonradan da olsa görev almak istiyor.

Ersin uçuşa geçti

Kara Kartal’ın 18 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, geçen hafta Konyaspor karşılaşmasında kalesinde 4 gol birden görmüştü. Savunma hattındaki uyumsuzluktan nasibini alan Ersin, teknik ekibin de desteğiyle sıkıntılı geçen mücadeleyi geride bıraktı. Takım çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı görüntüyle dikkat çeken yetenekli isim pazar günü Gençlerbirliği karşısına da ilk 11’de çıkacak.