Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat’ı 60-57 yendi.

Beşiktaş, bu sonuçla lige 4'te 0 ile başlarken Çankaya Üniversitesi ise ilk galibiyetini elde etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş TRC İnşaat: 57 - Çankaya Üniversitesi: 60

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Güler, Halil Erkoç, Nihat Çetin

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 6, Snytsina 12, Anderson 26, Middleton 6, Bogicevic 2, Elif Bayram

Çankaya Üniversitesi: White 14, Tuğçe İnöntepe 8, Bahar Öztürk 8, Putnina 7, Goodlett 21, Derin Yaya 2

1. Periyot: 18-10

Devre: 31-33

3. Periyot: 46-47

Beş faulle çıkan: 39.40 Melisa Korkmaz (Beşiktaş TRC İnşaat)