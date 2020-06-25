Sezon sonu sözleşmesi bitecek Caner Erkin’le yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, sol bek mevkisini Aytemiz Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile dolduracak. Siyah beyazlılar, 3 yıldır turuncu yeşilli formayı giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Demokratik Kongolu futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 30 yaşında ve 1.78 metre boyundaki tecrübeli oyuncuya yılda 850 bin Euro garanti ücret ödeyecek. İstikrarlı form grafiğiyle dikkat çeken N’Sakala, Aytemiz Alanyaspor formasıyla toplamda 123 resmi maça çıkarken, 8 asist yaptı.

Alanyaspor süre istedi

Beşiktaş'ın N’Sakala’dan sonra Aytemiz Alanyaspor’dan transfer etmek istediği ikinci isim ise Welinton. Tıpkı N’Sakala gibi 2017’den bu yana turuncu yeşilli formayı giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın alınmasını çok istediği deneyimli futbolcu için Alanyaspor’a 800 bin Euro teklif etti. Turuncu yeşilli yönetim, 3 yıl önce bedelsiz olarak renklerine bağladığı Welinton için yapılan öneriyi değerlendirmek için süre istedi. Brezilyalı defans oyuncusu, Alanyaspor formasıyla çıktığı 79 maçta 8 gol kaydetti. (Hürriyet)