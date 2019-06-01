Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından önceki sezonun sonunda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’e transfer olan Dusko Tosic, Kara Kartal’a geri dönüyor... Uzak Doğu ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 34 yaşındaki stoperin, Beşiktaş’a geri dönme konusunda Başkan Fikret Orman’dan olumlu yanıt almasının ardından kulübü ikna etmek için düğmeye bastığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar’daki günlerini unutamayan Sırp futbolcunun, menaceriyle birlikte Guangzhou Yönetimi’yle görüşüp Beşiktaş’a kiralık olarak dönmenin hayallerini kurduğu belirtildi. Bu transferin gelecek haftaya kadar netlik kazanması bekleniyor. Yönetim, Tosic’i bayram hediyesi olarak duyurmayı planlıyor.

Gökmen Özcan