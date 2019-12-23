Kara Kartal’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, dün akşamki derbide Beşiktaş adına sahada en ön plana çıkan isim oldu. 36 yaşındaki ön libero, mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında attığı golle takımını oyunda tutmaya çalıştı ancak yeterli olmadı. 90 dakika boyunca elinden geleni en iyi şekilde yapan tecrübeli futbolcu, maç sonunda 3-1’lik yenilgi sebebiyle sahadan üzgün ayrıldı. Beşiktaş formasıyla dün 25. derbisine çıkan Atiba, ilk kez golle tanıştı. Daha önce Galatasaray’a karşı 12 kez forma giyen Atiba, 13. Fenerbahçe mücadelesinde rakip fileleri sarstı.

‘Dinamik göründük ama atamadık’

Kara Kartal’ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson derbinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kanadalı futbolcu, “Maçın ilk 15 dakikasında bir türlü oyuna giremedik. Erken bir penaltıyla öne geçtiler ve 2. golü buldular. Devreye girmeden önce golü bulduk, dinamik de göründük ama 2. yarıda golü bulamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.