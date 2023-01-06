Beşiktaş’a Arjantin’den sürpriz isim! Duyurdular

Savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş , Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda transferde harekete geçti.

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Ozan Tufan gündemde

Dele Alli’de istediğini bulamayan, sakatlığının ardından eski formundan uzak olan Josef ve Salih’in de düşen formunun ardından Beşiktaş Hull City’de forma giyen eski Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan için Şenol Güneş’in isteğiyle harekete geçti.

Kanatlarda sıkıntı yaşıyor

Ghezzal’ın uzun süreli sakatlığı, Nkoudou’nun istikrarsız performansı ve Redmond’ın da bir türlü forma girememesi ardından Şenol Güneş ayağının tozuyla Cenk Tosun’u kanatta değerlendirip katkı almıştı. Ghezzal dönene kadar kanat bölgesinde daha fazla sıkıntı yaşamamak için transfer yapmayı düşünen Beşiktaş’ta iki iddialı isim gündemde.

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Kanat için iki güçlü isim

Milli yıldız Cengiz Ünder gündemde. Kanat için Marsilya’da oynayan Cengiz Ünder için kiralık formülünü düşünen Beşiktaş nabız yoklamaya başladı.

Bir diğer isim de Trabzonspor ’da gösterdiği olağanüstü performansla kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme. Trabzonspor’un şampiyonluğunda ligde 13 gol 10 asistlik performansıyla 23 gole etki eden Nwakaeme şampiyonlukta kilit rolde oynamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasının ardından Al Fayha yolunu tutan Nwakaeme burada da 10 maçta 6 gol 2 asistlik performansıyla kanat mevkisinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın iştahını kabarttı.





Son aday Facundo Garces

Orta saha ve kanat için çıkan isimlerin ardından savunma için geçen isim Arjantin basınına göre Facundo Garces. Superlica ekiplerinden Club Atletico Colon’da forma giyen 23 yaşındaki stoper geçen sezon toplam 43 maçta forma giyerken 2 gol attı.

2024 Aralık’a kadar takımıyla sözleşmesi bulunan 1.89 boyunda ve sağ ayaklı Garces için Beşiktaş’ın CA Colon’un kapısını çalması bekleniyor.