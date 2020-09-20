Süper Lig’de 2. hafta mücadelesinde dün akşam Antalyaspor’u Vodafone Park’ta ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Oyuna istekli başlayan Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın 33. dakikasında aradığı golü buldu. Necip Uysal, Atiba Hutchinson’ın orta sahadan rakip ceza alanına gönderdiği topu direkt olarak Cyle Larin’e iletti. Kanadalı futbolcu da yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. Oyunun ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken ikinci yarıda konuk ekip Antalyaspor oyuna ortak olmayı başardı. Akdeniz ekibi, Fredy’nin pasında Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle oyuna dengeyi getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Konya maçına kadar...

Transfer döneminin bitimine artık sayılı günler kala yeni golcüsüyle bir türlü buluşamayan Kara Kartal’da, tecrübeli bir forvet eksikliği ilk kez bu kadar hissedildi. Bu mücadelenin ardından Beşiktaş Yönetimi’nin forvet transferinde hızını artırıp yeni golcüsünü Konyaspor maçına yetiştirmesi bekleniyor.







