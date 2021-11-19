MENÜ

Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama!

Süper Lig’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Beşiktaş, uçakla Antalya’ya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı futbolcular, havalimanı çıkışında taraftarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

19 Kasım 2021, Cuma 19:13 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ’a konuk olacak Beşiktaş , uçakla Antalya’ya geldi. Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na iniş yaptı. Siyah-beyazlı takımı karşılamak için bir grup taraftar da havalimanında hazır bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı futbolcular, havalimanı çıkışında taraftarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Kafile, takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine hareket etti.

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşılaşacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...