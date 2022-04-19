Büyük ümitlerle transfer edilen ancak Valerien Ismael’in gelmesinden sonra da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alex Teixeira’ya ülkesinden talip çıktı. Palmeiras’ın istediği Brezilyalı yıldız için 4 milyon avro bonservis bedeli belirlendi.

KAZANCI DEVREDE

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Milos Veljkovic ile Lazio’da oynayan 29 yaşındaki Patric için girişimlerde bulunuyor.

1 milyon avro civarında bütçe ayrılan iki oyuncudan birine imza attırılması planlanıyor.

MUTLAKA MULEKA!

Kasımpaşa ile Süper Lig ’i sallayan Jackson Muleka, Beşiktaş ’ın transferdeki yeni gözdesi oldu. Kasımpaşa’da kiralık olarak oynayan Kongolu 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Liege’de bulunuyor. İstanbul ekibinin 3 milyon avroluk satış opsiyonunu kullandıktan sonra siyah beyazlı idareciler transfer görüşmelerine başlayacak. Beşiktaş’ın önereceği satış rakamında fiyatı düşürmek için iki oyuncusunu Kasımpaşa’ya göndermesi de ihtimaller arasında. (Türkiye)