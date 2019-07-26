Bu yaz Sevilla'dan ayrılacağı konuşulan ve Liverpool'la oynadığı hazırlık maçının kadrosunda da yer almayan İspanyol sağ kanat oyuncusu Aleix Vidal'in Beşiktaş'a transfer olabileceği öne sürülmüştü. İspanyol basınından ise 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Ülkede yayım yapan Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla kulübünün Vidal için Krasnodar ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri geri çevirdiğini ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini yazdı. Yıldız isim, takımıyla geride kalan sezonda yalnızca 21 maçta forma şansı bulabilmiş ve 3 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler