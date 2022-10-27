Süper Lig 'de teknik direktör ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş , geçen sezon ligin bitmesine az bir süre kala takımın başına getirdiği Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

Kartal, Ismael'in yerine Şenol Güneş'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Yaşanan ayrılık sonrasında siyah beyazlı camiada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kartal, bu zamana kadar yollarını ayırdığı yabancı teknik adamlar için ağır bir faturaya maruz kaldı.

13 MİLYON EURO'YU BULUYOR

Türk kulüpleri, fesih tazminatlarıyla yabancı hocaların servetine servet katmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Valerien İsmael'i göndermek için sözleşmede yer alan rakamı ödemeyi kabul etti. Fransız hoca, 420 bin Euro'yu cebine koyarak Türkiye'den ayrılacak.

Beşiktaş'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli ise yaklaşık 13 milyon Euro'yu (242 milyon TL) bulacak.

Valerien Ismael'in Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk anları

GALATASARAY ZİRVEDE

Yabancı teknik adamlara ödenen tazminatlarda dört büyükler arasında ilk sırada Galatasaray var. Sarı kırmızılı takım son olarak geçen sezon takımın başına getirdiği Domenec Torrent'le de yolları ayırmış, takımın başına Okan Buruk'u getirmişti. Cim Bom 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara toplamda 13.5 milyon euro gibi bir ödeme yaptı. (Sabah)



