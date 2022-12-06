Beşiktaş 'ta gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş devre arasında transfer istiyor. Deneyimli teknik adam 4 takviye istedi, mali şartlar nedeniyle listesini %50 azalttı.









ANTALYA KAMPI BAŞLADI

Beşiktaş'ın Antalya kampı dün start aldı. Öğleden sonra Antalya'ya uçan siyahbeyazlı takım akşam da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.









JOSEF'E IZIN YOK!

JOSEF de Souza'nın dönüşü biraz daha uzayacak... Sezon başında diz menisküsü ameliyatı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmamak adına Sambacı, sahalara erken dönmüştü. Ancak deneyimli oyuncunun kemik ödemi sorunu yaşamasına rağmen sahada kalması performansına da etki etti. Bu nedenle Josef'in tam hazır hale gelmeden riske edilmeyeceği öğrenildi.









Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılırken tecrübeli çalıştırıcı; sol bek, stoper, orta saha ve kanat gerekliliğini anlattı. Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı. Yönetimin özellikle orta sahaya takviye için Almanya'da çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.



